Коболев озвучил планы по использованию избытка газа в хранилищах

У квітні ціна газу для населення знизилась на 15%, а загалом, ціна газу впала з січня 2020 року на 38%. Про те, чи варто очікувати зниження ціни і у травні, а також чи зможе Україна скористатись ситуацією на світовому ринку нафти і заробити на зберіганні чорного золота, розповів Андрій Коболєв - Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми нещодавно побачили від’ємну ціну на нафту в США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що ціна газу на європейських ринках в травні буде дещо нижчою. - Зараз у нас рекордно високі обсяги у сховищах газу. Вони кардинально більші за обсяги, які ми мали на попередній сезон - різниця більше ніж 4 млрд куб. Наразі ми, як Нафтогаз, не імпортуємо газ, газ імпортують в основному приватні трейдери. - Я думаю наступної зими ми використаємо той надлишковий газ, який було закачано попередньої осені в процесі підготовки до переговорного процесу з Газпромом. Ми готувались до потенційної газової кризи і тому створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було більше 21 млрд куб газу. - Ми певний час працюємо, щоб збільшити наші можливості по зберіганню нафти в українській системі. По-перше основними можливостями по зберіганню є можливості на нафтопереробних заводах та у терміналах. Наприклад у терміналі прийняття нафти «Південний» . - Також для зберігання нафти можна частково використовувати нашу нафтотранспортну систему, але тут зіткнулись з проблемою, про яку ми проінформували Міністерство фінансів і сподіваємось на їх розуміння. Для того, щоб надавати послуги зберігання, нам потрібно отримати дозвіл митного ліцензійного складу. Тому що більшість цієї нафту в майбутньому зберігатись в Україні не буде. - Щоб постачальники нафти Urals були зацікавлені у послузі зберігання, необхідно дати їм можливість не сплачувати ПДВ, а розраховуватись виключно за зберігання. - Якщо нам буде дозволено застосувати такий режим, тоді є велика вірогідність, що ми зможемо отримати додаткових клієнтів. За попередніми підрахунками мова йде про додаткові доходи у 1-3 млн доларів на місяць. Я думаю, за це варто поборотись. І ми сподіваємось на розуміння як міністра, так і уряду - Питання не тільки в низькій ціні. Через кризу, через пандемію в світі відбувається серйозне падіння споживання і надлишок нафти потрібно кудись дівати. Наприклад, в США під нафту використовують багато цистерн залізної дороги. В Росії – плани по спалюванні надлишкової нафти, як колись спалювали газ. - Обсяги транзиту газу знизились вдвічі, але Газпром сплачує в повному обсязі. Сплачує за фіксованою ціною. Контракт працює повністю і ми отримуємо кошти.