Запасы газа в ПХГ Украины достигли максимума за семь лет

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров, что является самым бльшим показаетелем за последние семь лет. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина" в Facebook.

По данным пресс-службы, компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки

"Сейчас в подземках уже более 18,7 млрд кубометров газа. Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что "Нафтогаз" до начала отопительного сезона будет иметь в ПХГ 20 млрд кубометров газа.

Кроме того, "Нафтогаз "уже провел учения по реверсному использованию ГТС в условиях нулевого импорта газа".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

Напомним, в июле НАК "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро и трехлетние на 335 млн долларов. Эти средства НАК использовал для закупки газа на зиму.