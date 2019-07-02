МВД начало проверять на фейковость звонки о минировании

Фото: Сергей Яровой (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение министерство приняло, чтобы не допустить срыва на голосовании в день выборов

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

"Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сообщил Яровой.

Напомним, в конце июня МВД анонсировало пересмотр алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании: планировалось проверять, не является ли сообщение "фейком".

Как писало РБК-Украина, представители Нацполиции в прошлый понедельник проверяли информацию о заминировании всех школ, родильных домов и торговых центров в Киеве. Также сообщалось о заминировании ряда продуктовых супермаркетов.