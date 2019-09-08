Запаси газу у ПСГ України досягли максимуму за сім років

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,7 млрд кубометрів газу що є найбільшим показником за останні сім років. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз Україна" у Facebook.

За даними прес-служби, компанія продовжує закачувати по 78 млн кубометрів на добу

"Зараз в підземках вже понад 18,7 млрд кубометрів газу. Це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років", - йдеться в повідомленні.

У компанії запевняють, що "Нафтогаз" до початку опалювального сезону матиме в ПСГ 20 млрд кубометрів газу.

Крім того, "Нафтогаз" "вже провів навчання з реверсного використання ГТС в умовах нульового імпорту газу".

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.

Нагадаємо, у липні НАК "Нафтогаз України" розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн євро і трирічні на 335 млн доларів. Ці кошти НАК використав для закупівлі газу на зиму.