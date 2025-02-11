Словаччина може міркувати про припинення поставок газу в Україну, - Фіцо

Словаччина "має моральне право" обговорювати припинення поставок газу в Україну. Мова про транзит газу через словацьку територію.

Як передає РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За словами глави словацького уряду, після російських ударів по українських газових об'єктах Україна минулого тижня почала отримувати газ резервним трубопроводом. Він проходить через словацьку територію.

"Це газ, без якого б Україна замерзла. Словаччина до цього не причетна. Постачальниками є іноземні компанії. Однак ми маємо моральне право розглянути способи припинення поставок в Україну близько 7,5 мільйона кубометрів газу на день, що є іноземними поставками з Європи", - додав Фіцо.

Він також поскаржився, що країни ЄС можуть стати залежними від американської нафти і газу, тому що Європа не може конкурувати зі США.

На його думку, війна в Україні нібито влаштовує західні країни, оскільки вони хочуть послабити Росію.