Запаси пального в Україні на 20+ днів, ціни залишаються ринковими, - Шмигаль

Фото: віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна забезпечена пальним, запасів є на понад 20 днів. Ціни залишаються ринковими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду.

За його словами, ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі, імпорт продовжується.

"Україна забезпечна повністю пальним. Запасів 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально по запасах, по розподілу не можу з трибуни озвучувати, оскільки інформація є сенситивною і чутливою", - додав міністр.

Він зазначив, що ворог також на це звертає увагу і максимально намагається знищити запаси й склади з пальним.

"Ціни на пальне, вони ринкові, вони, вони звісно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, в час війни, залишається ринковою економікою, і це важливо",- зазначив Шмигаль.

Тому, за його словами, очевидно, що ціни на пальне будуть коливатися, зростати й знижуватись в міру того, як буде змінюватись ринкова кон'юнктура.

"Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запасу дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - підкреслив міністр.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, 14 січня українська влада ухвалила рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Це сталося після низки масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Унаслідок ворожих атак найбільше постраждав Київ. Наразі у столиці діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.

У зв'язку з цим влада вирішила послабити комендантську годину, але не по всій країні.

Так, відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".

