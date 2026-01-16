Запаси пального в Україні на 20+ днів, ціни залишаються ринковими, - Шмигаль

Україна забезпечена пальним, запасів є на понад 20 днів. Ціни залишаються ринковими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду.
За його словами, ситуація з пальним (дизель, бензин) на контролі, імпорт продовжується.
"Україна забезпечна повністю пальним. Запасів 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально по запасах, по розподілу не можу з трибуни озвучувати, оскільки інформація є сенситивною і чутливою", - додав міністр.
Він зазначив, що ворог також на це звертає увагу і максимально намагається знищити запаси й склади з пальним.
"Ціни на пальне, вони ринкові, вони, вони звісно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, в час війни, залишається ринковою економікою, і це важливо",- зазначив Шмигаль.
Тому, за його словами, очевидно, що ціни на пальне будуть коливатися, зростати й знижуватись в міру того, як буде змінюватись ринкова кон'юнктура.
"Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запасу дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 14 січня українська влада ухвалила рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики. Це сталося після низки масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.
Унаслідок ворожих атак найбільше постраждав Київ. Наразі у столиці діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.
У зв'язку з цим влада вирішила послабити комендантську годину, але не по всій країні.
Так, відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".