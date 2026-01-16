RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Запасы топлива в Украине на 20+ дней, цены остаются рыночными, - Шмыгаль

Фото: вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина обеспечена топливом, запасов есть более чем на 20 дней. Цены остаются рыночными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству.

По его словам, ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле, импорт продолжается.

"Украина обеспечена полностью топливом. Запасов 20 плюс дней запасов горючего есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной и чувствительной", - добавил министр.

Он отметил, что враг также на это обращает внимание и максимально пытается уничтожить запасы и склады с топливом.

"Цены на топливо, они рыночные, они, они конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой, и это важно",- отметил Шмыгаль.

Поэтому, по его словам, очевидно, что цены на топливо будут колебаться, расти и снижаться по мере того, как будет меняться рыночная конъюнктура.

"Но очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве", - подчеркнул министр.

 

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, 14 января украинские власти приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Это произошло после ряда массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате вражеских атак больше всего пострадал Киев. Сейчас в столице действуют экстренные отключения. Также у некоторых потребителей почти неделю нет теплоснабжения.

В связи с этим власти решили ослабить комендантский час, но не по всей стране.

Так, отныне украинцы смогут свободно передвигаться по улицам в комендантский час, но только чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

