Запаси газу України перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина

Сума в 400 млн. євро дозволить закупити близько 700-800 млн. кубометрів газу за нинішніми цінами.

"Насправді імпорту треба буде значно більше. Те, що озвучив Шмигаль, це мінімальна сума, яка потрібна для закупівлі газу", – сказав співрозмовник видання, знайомий із ситуацією з підготовкою енергетичної системи до зими.

Додаткові обсяги газу потрібні не для закачування до сховищ, а для постачання газу безпосередньо споживачам, якщо взимку через обстріл скоротиться видобуток газу і буде обмежений відбір газу зі сховищ.

При цьому ситуація із запасами газу в українських сховищах поки що виглядає краще, ніж очікувалося. Станом на 12 серпня в ПСГ було накопичено майже 14 млрд. кубометрів газу, що вже перевищує встановлений урядом мінімальний рівень у 13,2 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону.