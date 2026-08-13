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Запаси газу України перевищили план, але купувати доведеться ще: у чому причина

13:40 13.08.2026 Чт
1 хв
Запаси газу вже перевищили встановлений урядом мінімальний рівень 13,2 млрд кубометрів
aimg Юрій Дощатов aimg Анастасія Мацепа
Фото: lодаткові обсяги газу потрібні для постачання газу безпосередньо споживачам (Facebook gas.tso.ua)

Озвучена першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики Денисом Шмигалем потреба у додаткових 400 млн. євро на імпорт газу є лише мінімальною необхідною сумою. Реальна потреба України у коштах на закупівлю газу може виявитися значно більшою.

Сума в 400 млн. євро дозволить закупити близько 700-800 млн. кубометрів газу за нинішніми цінами.

"Насправді імпорту треба буде значно більше. Те, що озвучив Шмигаль, це мінімальна сума, яка потрібна для закупівлі газу", – сказав співрозмовник видання, знайомий із ситуацією з підготовкою енергетичної системи до зими.

Додаткові обсяги газу потрібні не для закачування до сховищ, а для постачання газу безпосередньо споживачам, якщо взимку через обстріл скоротиться видобуток газу і буде обмежений відбір газу зі сховищ.

При цьому ситуація із запасами газу в українських сховищах поки що виглядає краще, ніж очікувалося. Станом на 12 серпня в ПСГ було накопичено майже 14 млрд. кубометрів газу, що вже перевищує встановлений урядом мінімальний рівень у 13,2 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону.

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