Свириденко готують до керівництва "Нафтогазом", але є юридична проблема, - джерело

Політичне рішення про призначення колишнього прем'єр-міністра Юлії Свириденко керівником НАК "Нафтогаз України" вже ухвалено. Очікується, що наглядова рада компанії може формалізувати це рішення найближчим часом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " РФ готує удари по газу: чи вистачить запасів на зиму і чим "Нафтогазу" допоможе Свириденко ".

За словами співрозмовників видання, Свириденко можуть призначити членом правління НАК та одночасно виконувачем обов'язків голови правління компанії.

При цьому повноцінним головою правління "Нафтогазу" вона зможе стати лише за підсумками конкурсу, який має оголосити спостережну раду НАК.

Для чого Свириденко потрібна у “Нафтогазі”

Основним мотивом призначення Свириденко до “Нафтогазу” є необхідність посилити переговори з міжнародними партнерами для залучення додаткового фінансування імпорту газу.

"Це швидше політичне призначення для Юлії Анатоліївни з метою домовлятися з партнерами та шукати додаткові гроші для "Нафтогазу", - розповів один із співрозмовників видання, знайомий з обговоренням ідеї нового призначення екс-прем'єра.

Антикорупційна норма закону не діє

Призначення Свириденко в НАК може викликати низку питань з юридичної точки зору.

Згідно зі статтею 26 закону "Про запобігання корупції", колишні чиновники протягом року після звільнення не можуть обіймати керівні посади в компаніях, щодо яких вони раніше ухвалювали рішення.

Свириденко як голова уряду брала участь у прийнятті рішень Кабміну щодо діяльності "Нафтогазу".

Для виправдання призначення планують використати статут компанії, який було змінено у 2022 році для призначення головою НАК Олексія Чернишова. Він, як колишній міністр, теж не міг бути призначений головою "Нафтогазу".

Норма про працевлаштування колишніх чиновників у ст. 26 антикорупційного закону діє для компаній, які є "юридичною особою приватного права".

Саме такою була НАК до зміни статуту.

Щоб призначити Чернишова, Кабмін виключили зі статуту пункт про правовий статус юридичної особи. Таким чином, формально річне обмеження призначення керівництва компанії перестало діяти.

"Ці зміни не скасовано. Фактично вони і зараз дають підстави для призначення нового керівника НАК, незважаючи на норму антикорупційного закону", - йдеться у публікації.

Декілька фахівців у галузі корпоративного права, з якими спілкувалося РБК-Україна, вважають можливе призначення юридично спірним.

"Якщо з приводу призначення експрем'єра в НАК у партнерів виникнуть питання, то це вплине на її здатність залучати кошти для компанії", - йдеться у матеріалі.