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Запасы газа Украины превысили план, но покупать придется еще: в чем причина

13:40 13.08.2026 Чт
1 мин
Запасы газа уже превысили установленный правительством минимальный уровень в 13,2 млрд кубометров
aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Мацепа
Фото: lополнительные объемы газа нужны для поставок газа напрямую потребителям (Facebook gas.tso.ua)

Озвученная первым вице-премьер-министром, министром энергетики Денисом Шмыгалем потребность в дополнительных 400 млн евро на импорт газа является лишь минимальной необходимой суммой. Реальная потребность Украины в средствах для закупки газа может оказаться значительно больше.

Сумма в 400 млн евро позволит закупить порядка 700-800 млн кубометров газа по нынешним ценам.

"На самом деле импорта надо будет значительно больше. То, что озвучил Шмыгаль, это минимальная сумма, которая нужна для закупки газа", – сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией с подготовкой энергетической системы к зиме.

Дополнительные объемы газа нужны не для закачки в хранилища, а для поставок газа напрямую потребителям, если зимой из-за обстрелов сократится добыча газа и будет ограничен отбор газа из хранилищ.

При этом ситуация с запасами газа в украинских хранилищах пока выглядит лучше, чем ожидалось. По состоянию на 12 августа в ПХГ было накоплено почти 14 млрд кубометров газа, что уже превышает установленный правительством минимальный уровень в 13,2 млрд кубометров к началу отопительного сезона.

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