Запаси артилерії були майже нульові. Зеленський розповів, як Україна пройшла амуніційну кризу

"Ми розуміємо, що у нас майже порожні були залишки нашої артилерії, маже нульові. Я говорю про снаряди у грудні місяці. І ця історія з законом (про допомогу від США, - ред.) вона ж іде з ними, вона почалась вже давно, з осені йде, якщо чесно", - розповів президент.

Він додав, що в грудні в Україні була амуніційна криза. Водночас ситуацію полегшило те, що наша країна за рік до цього розпочала масове виробництво дронів різної дистанції та потужності.

Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін скористався артилерійським голодом України й повністю зруйнував Авдіївку.

"Не було сил тримати. Не було чим. Потім нам допомогли партнери, і США, і європейські партнери, з ракетами для ППО, і ми пройшли зиму. Це велика допомога, ми за це вдячні. Якби не партнери, ця зима була б для нас дуже складною", - додав він.

Снаряди для України

Сьогодні снаряди є однією з головних потреб наших військовослужбовців, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування. Низка країн після цього оголосила про намір приєднатись до чеської ініціативи та виділили необхідні кошти.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перші поставки боєприпасів нашим захисникам очікують у квітні.

Як відзначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.