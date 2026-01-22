Запас їжі на 3-5 днів та готівка: МВС дало поради українцям через НС в енергетиці

Так, у зв’язку з можливими ускладненнями в роботі критичної інфраструктури у відомстві радять мати запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання та необхідних медикаментів щонайменше на 3-5 діб.

Окрему увагу надзвичайники просять приділити підготовці "валізи першої необхідності" - з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, особистої гігієни та готівкою.

Також українцям рекомендують перевірити заряд павербанків і інших резервних джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального. Не варто забувати й про домашніх тварин - для них радять заздалегідь підготувати запас корму.

У МВС наголошують, що ситуація потребує підвищеної уважності та дисципліни. Українців просять бути готовими до посилених заходів безпеки та уважно стежити за офіційними повідомленнями державних органів. Також важливо подбати заздалегідь про безпеку дітей та уникати перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

У разі перебоїв із теплом та електропостачанням громадянам радять дотримуватися базових правил обігріву оселі - залишатися в одній, бажано найменшій кімнаті, тепло одягатися, користуватися грілками та підтримувати легку фізичну активність.

У разі потреби допомоги, консультації або інформації про найближчі укриття чи Пункти Незламності слід звертатися за номером 112.

У відомстві підкреслюють, що дані рекомендації мають превентивний характер і спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики та забезпечити безпеку громадян у разі ускладнення ситуації.