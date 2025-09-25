Запах хлору у воді? Де в Сумах дезінфікують резервуари й скільки це триватиме

Мешканців і гостей міста Суми попередили про те, що в деяких локаціях вода в оселях може мати "ледь відчутний запах хлору". При цьому тривати це може впродовж кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради у Facebook.
Згідно з інформацією комунального підприємства, Сумський водоканал промиває резервуари чистої води однієї з водонасосних станцій.
Йдеться про проведення робіт з резервуарами одного з водозаборів міста:
Громадянам повідомили, що заплановані роботи виконуватимуться впродовж кількох тижнів:
"Промивання та дезінфекція резервуарів чистої води водозаборів міста виконуються планово - для забезпечення якісного водопостачання міста", - пояснили у КП "Міськводоканал".
З огляду на проведення вищезазначених робіт, вода тимчасово може мати ледь відчутний запах хлору в оселях мешканців:
"Важливо: перед подачею води в місто обов'язково проводяться лабораторні дослідження на її відповідність якісним показникам та нормам", - наголосили у КП "Міськводоканал".
