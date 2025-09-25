UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Запах хлору у воді? Де в Сумах дезінфікують резервуари й скільки це триватиме

Вода з-під крана в Сумах може мати запах хлору (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей міста Суми попередили про те, що в деяких локаціях вода в оселях може мати "ледь відчутний запах хлору". При цьому тривати це може впродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" Сумської міської ради у Facebook.

Чому вода в Сумах може мати запах хлору

Згідно з інформацією комунального підприємства, Сумський водоканал промиває резервуари чистої води однієї з водонасосних станцій.

Йдеться про проведення робіт з резервуарами одного з водозаборів міста:

  • очищення;
  • промивання;
  • дезінфекцію.

Як довго триватимуть заплановані роботи

Громадянам повідомили, що заплановані роботи виконуватимуться впродовж кількох тижнів:

  • з четверга, 25 вересня;
  • по четвер, 9 жовтня.

"Промивання та дезінфекція резервуарів чистої води водозаборів міста виконуються планово - для забезпечення якісного водопостачання міста", - пояснили у КП "Міськводоканал".

Де саме в Сумах вода може мати запах хлору

З огляду на проведення вищезазначених робіт, вода тимчасово може мати ледь відчутний запах хлору в оселях мешканців:

  • села Піщане;
  • району Сум Веретенівка;
  • міського проспекту Перемоги;
  • вулиці Сумської тероборони;
  • вулиці Тополянської;
  • вулиці Юрія Вєтрова;
  • вулиці Григорія Давидовського;
  • прилеглих до них вулиць.

"Важливо: перед подачею води в місто обов'язково проводяться лабораторні дослідження на її відповідність якісним показникам та нормам", - наголосили у КП "Міськводоканал".

Публікація міськводоканалу (скриншот: facebook.com/p/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Читайте також, чому якість води в Україні планують перевіряти за новими правилами (та які показники можуть відстежувати).

