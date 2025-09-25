RU

Общество Образование Деньги Изменения

Запах хлора в воде? Где в Сумах дезинфицируют резервуары и сколько это продлится

Вода из-под крана в Сумах может иметь запах хлора (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Жителей и гостей города Сумы предупредили о том, что в некоторых локациях вода в домах может иметь "едва ощутимый запах хлора". Вдобавок продолжаться это может в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Міськводоканал" Сумского городского совета в Facebook.

Почему вода в Сумах может иметь запах хлора

Согласно информации коммунального предприятия, Сумской водоканал промывает резервуары чистой воды одной из водонасосных станций.

Речь идет о проведении работ с резервуарами одного из водозаборов города:

  • очистке;
  • промывке;
  • дезинфекции.

Как долго будут продолжаться запланированные работы

Гражданам сообщили, что запланированные работы будут выполняться в течение нескольких недель:

  • с четверга, 25 сентября;
  • по четверг, 9 октября.

"Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды водозаборов города выполняются планово - для обеспечения качественного водоснабжения города", - объяснили в КП "Міськводоканал".

Где именно в Сумах вода может иметь запах хлора

Учитывая проведение вышеупомянутых работ, вода временно может иметь едва ощутимый запах хлора в домах жителей:

  • села Песчаное;
  • района Сум Веретеновка;
  • городского проспекта Победы;
  • улицы Сумской теробороны;
  • улицы Тополянской;
  • улицы Юрия Ветрова;
  • улицы Григория Давыдовского;
  • прилегающих к ним улиц.

"Важно: перед подачей воды в город обязательно проводятся лабораторные исследования на ее соответствие качественным показателям и нормам", - подчеркнули в КП "Міськводоканал".

Публикация горводоканала (скриншот: facebook.com/p/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже утрачено, другие - загрязнены и опасны.

Кроме того, мы сообщали, что за вред рекам и водоемам в Украине могут наказывать иначе и объясняли, кому грозят новые штрафы.

Читайте также, почему качество воды в Украине планируют проверять по новым правилам (и какие показатели могут отслеживать).

