Чи безпечна ваша вода: якість в Україні перевірятимуть за новими правилами

Новий моніторинг покаже, де вода не відповідає стандартам і може загрожувати здоров’ю. Це дозволить швидше реагувати на небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт документа, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Нові стандарти контролю якості питної води

Міністерство розвитку громад та територій розробило проєкт наказу, який передбачає затвердження рекомендованих індикаторних показників для державного моніторингу у сферах питної води, централізованого водопостачання та водовідведення.

Документ має на меті забезпечити єдиний підхід до збору та аналізу даних у цих сферах.

Що пропонують змінити

Згідно з проєктом, підприємства водопостачання та водовідведення будуть вносити дані до спеціальної інформаційно-аналітичної платформи.

Серед показників, які відстежуватимуться:

якість води за хімічними, бактеріологічними та радіологічними параметрами;

технічний стан систем водопостачання та водовідведення;

обсяги очищення та повторного використання стічних вод;

стан надання послуг споживачам.

У разі аварійних або надзвичайних ситуацій підприємства також мають повідомляти про них у платформу.

Очікувані результати

В уряді очікують, що впровадження індикаторів дозволить отримувати об’єктивну оцінку стану систем та якості води в Україні, а також оперативно реагувати на проблеми на місцевому рівні.

Проєкт наказу також містить формули для розрахунку індикаторів і перелік даних, необхідних для їх визначення - від загальної інформації про підприємства до технічних характеристик об’єктів і обсягів капітальних інвестицій.