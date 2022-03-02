ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На западных границах уменьшились очереди украинцев, убегающих от агрессии РФ

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 08:23
На западных границах уменьшились очереди украинцев, убегающих от агрессии РФ Фото: на западных границах уменьшились количество беженцев (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

На западном участке границы Украины со странами ЕС и Молдовы заметно определенное сокращение потока граждан, которые бегу из страны из-за российской агрессии. Уровень загруженности пунктов пропуска также снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Для скорейшего пересечения границы нашим гражданам советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска, информацию о которых можно получать по этой ссылке.

Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям. Во время военного вторжения России первоочередность пропуска предоставляется женщинам и детям.

Отметим, что мужчины, которые являются гражданами Украины, не могут покидать территорию Украину в возрасте от 18 до 60 лет.

Пограничники также заявили, что в зарубежных СМИ распространяется информация якобы о запрете выезда из Украины иностранцам, но она не соответствует действительности.

Напомним, в Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей.

Мы также писали о том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, использовав стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси