На западе Украины сильный ливень. Есть угроза паводков

В Закарпатской области идут сильные дожди. Спасатели предупредили о возможном образовании небольших селевых потоков.
На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 метра над текущими уровнями.
Есть угроза формирования значительного местного и склонового стока с подтоплением пониженных мест населенных пунктов, возможно образование небольших селевых потоков.
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня ливень в западных и южных областях.
Селевые потоки - это стремительный горный поток, состоящий из смеси воды и хрупких, ломких пород и возникает в результате интенсивных дождей или таяния снега.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.
Отметим, антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дождь.
Кроме того, пыльная буря, пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток.