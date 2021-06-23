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Пыльная буря не покидает Украину. Названы причины и сроки, когда она исчезнет

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Киев, Среда 23 июня 2021 11:36
Пыльная буря не покидает Украину. Названы причины и сроки, когда она исчезнет Фото: Украину накрыла пыльная буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пыльная буря, пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

В УкрГидрометцентре назвали причину пыльной бури: из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине.

В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

Напомним, РБК-Украина опубликовало фото пылевой бури в Украине, которая была видна из космоса.

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