Пыльная буря не покидает Украину. Названы причины и сроки, когда она исчезнет
Фото: Украину накрыла пыльная буря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пыльная буря, пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток.
В УкрГидрометцентре назвали причину пыльной бури: из-за сухой и жаркой погоды, а также сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.
Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине.
В Украине, по прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.