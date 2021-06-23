В Украине жара до +35, но дожди в 9 областях: прогноз погоды на сегодня
В Украине на этой неделе будет сильная жара, сегодня температура воздуха поднимется до +35. Однако, будут дожди в западных и южных регионах.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня высокая температура воздуха во всех областях. Дожди будут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.
На западе днем будет +31+35, а ночью +17+21.
На севере страны днем температура воздуха составит +33+35, а ночью +19+21.
В центре страны синоптики прогнозируют днем +32+34, а ночью +19+21.
На юге днем будет +28+32, а ночью +19+21.
На востоке днем передают +32+35 днем, а ночью +19+21.
Прогноз в Киеве
Сегодня в Киеве ожидается жаркая погода и без осадков. Температура воздуха днем составит +32+34, а ночью +19+21.