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На заході України сильна злива. Є загроза паводків

Автор: Анастасія Рокитна

У Закарпатській області йдуть сильні дощів. Рятувальники попередили про можливе утворення невеликих селевих потоків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5 -1,0 метра над поточними рівнями.

Є загроза формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків.

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні злива у західних та південних областях.

Селеві потоки - це стрімкий гірський потік, що складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок інтенсивних дощів чи танення снігу.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощ.

Крім того, пилова буря, яка прийшла з Росії, накрила Україну. Синоптики прогнозують, що такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби.

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