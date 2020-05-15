На западе США произошло мощное землетрясение

В американском штате Невада на западе страны произошло сильное землятрясение. Геологи оценивают силу толчков в 6,4 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По данным Геологической службы США, землетрясение силой 6,4 балла произошло в 57 км к северо-западу от Тонопы в штате Невада. Предположительный эпицентр землетрясения был в горном массиве Сьерра-Невада на глубине 7,6 км.

Некоторые жители Калифорнии в социальных сетях сообщили, что также чувствовали толчки. Отметим, расстояние между штатами - больше 800 км.

В конце марта два мощных землетрясения зафиксировали на северо-западе США в штате Айдахо. Первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву).

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Спустя полчаса произошло второе землетрясение 4,6 баллов. Очаг также залегал на глубине 10 км. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Также РБК-Украина писало о двух сильных землетрясениях в Хорватии, в частности, в столице страны Загребе. Землетрясения повлекли за собой разрушения в городе, включая повреждения знаменитого столичного собора. В результате происшествия пострадали 17 человек.