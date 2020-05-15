На заході США стався потужний землетрус

В американському штаті Невада на заході країни стався сильний землетрус. Геологи оцінюють силу поштовхів у 6,4 бали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За даними Геологічної служби США, землетрус силою 6,4 бали стався у 57 км на північному заході від Тонопи в штаті Невада. Можливий епіцентр землетрусу був у гірському масиві Сьєрра-Невада на глибині 7,6 км

Деякі жителі Каліфорнії в соціальних мережах повідомили, що також відчували поштовхи. Зазначимо, відстань між штатами - понад 800 км.

У кінці березня два потужних землетруси зафіксували на північному заході США в штаті Айдахо. Перший землетрус магнітудою 6,5 стався в 23:52 за місцевим часом (1 квітня 02:52 за Києвом).

Епіцентр поштовхів залягав на глибині 10 км. Через півгодини стався другий землетрус 4,6 балів. Спалах також залягав на глибині 10 км. Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

Також РБК-Україна писало про два сильних землетруси в Хорватії, зокрема, в столиці країни Загребі. Землетруси спричинили руйнування в місті, включаючи знаменитий столичний собор. В результаті події постраждали 17 осіб.