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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Новости » В мире     11.05.2020 - 05:11
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

Очаг залегал на глубине 10 километров

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 01.06 по времени UTC (04.06 по Киеву). Эпицентр располагался в 259 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 5,7.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в Иране на границах провинций Тегеран и Мазендеран произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр толчков находился в 58 км к востоку от иранской столицы на глубине 10 км.

Ранее в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Источник землетрясения находился в районе города Ужгород, Закарпатской области на глубине 3 км.

Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

Также РБК-Украина писало о землетрясении магнитудой 5,4 в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Теги Новости Украины землетрясениеИндонезия
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