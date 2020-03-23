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Мощные землетрясения в Хорватии: пострадали 17 человек

Новости » Происшествия     23.03.2020 - 10:52
Мощные землетрясения в Хорватии: пострадали 17 человек
Фото: землетрясение в Хорватии (vijesti.hrt.hr)

В Хорватии четыре более слабые толчки произошли после первого сильнейшего

В Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. Об этом сообщает агентство AP.

Как сообщается, в воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5, которое повлекло за собой разрушения зданий, включая знаменитый столичный собор. На домах возникли трещины, стены и крыши - повреждены, улицы завалило мусором. В результате чего 16 человек получили телесные повреждения и еще один подросток находится в критическом состоянии.

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что землетрясение было крупнейшим в Загребе за последние 140 лет. По крайней мере четыре более слабые толчки произошли после первого сильнейшего.

Напомним, в Хорватии произошло землетрясение силой 3,7, погиб подросток. Очевидцы сообщают о серьезных повреждения в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпались из пострадавших зданий.

Также РБК-Украина ранее писало, что в хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города. Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра по семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Тройное землетрясение в Хорватии: погиб подросток В Хорватии произошло два мощных землетрясения
Новости Украины землетрясениеХорватия
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