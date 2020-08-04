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На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, - Лукашенко

Беларусь, Вторник 04 августа 2020 13:35
На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, - Лукашенко
фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Такую информацию лидер Беларуси озвучил в своем послании к народу

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сегодня ему поступила информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны. По данным президента, отряд перебросили на юг.

Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. Лукашенко отметил, что за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делают странные.

"Дошли до того, что два президента договорились... Это очень опасный и сильный сигнал", - добавил он.

Отметим, пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик сообщила, что Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, что на границе с Россией; сборы начнутся 11 августа.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, прибыли для дестабилизации ситуации во время выборов президента, намеченных на 9 августа.

Напомним, после задержания белорусские пограничники заявили об усилении оперативного прикрытия границы с Россией.

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