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Захід, Україна або РФ: Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі

Мінськ, Четвер 06 серпня 2020 12:22
Захід, Україна або РФ: Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко заявив, що не знає, на що здатні "провокатори"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні виборів президента заявив про те, що проти його країни йде гібридна війна. При цьому влада не знає, хто конкретно зацікавлений у ній.

Про це він заявив на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА.

За його словами, напередодні виборів нібито багатьох провокаторів вдалося виявити "тільки завдяки пильності громадян".

"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якої сторони", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше державний секретар Радбезу Білорусі Андрій Равков заявив, що з 1994 року в країні намагалися організувати як мінімум шість "кольорових революцій", а для розхитування ситуації використовувалися недержавні ЗМІ та соціальні мережі.

До цього Лукашенко заявив, що на південь Білорусі перекинули ще один загін бойовиків; минулого тижня було затримано більше 30 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

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Новини України Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусьгибридная война
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