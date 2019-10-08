Запад и север Украины накроют дожди

огода в Украине в период с 9 по 12 октября улучшится, ожидается значительное потепление до +20 тепла.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в воскресенье, 13 октября, в Украину придет бабье лето, однако в ночь на 9 октября будут наблюдаться заморозки.

Также РБК-Украина сообщало, что в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы тайфуна, который надвигается на Северные Марианские острова. Максимальная зафиксированная скорость ветра тайфуна составляет 260 км/час.