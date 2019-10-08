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Захід і північ України накриють дощі

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На решті території країни опадів не очікується

огода в Україні в період з 9 по 12 жовтня покращиться, очікується значне потепління до +20 тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в неділю, 13 жовтня, в Україну прийде бабине літо, однак у ніч на 9 жовтня будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в США оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу тайфуну, який насувається на Північні Маріанські острови. Максимальна зафіксована швидкість вітру тайфуну складає 260 км/год.

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