Запад и север будет засыпать снегом: прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 22 марта, будет зимней в северных и западных областях. В остальных областях сегодня ожидается сухая и преимущественно теплая погода.

Прогноз погоды в областях

Сегодня мокрый снег с дождем прогнозируют в западных, а также Черниговской. Сумской и Киевской областях. В Одесской области и в оккупированном Крыму днем возможен ливень.

Температура воздуха днем по Украине будет колебаться от +4 до +7, а ночью прогнозируют от -1 до -5 градусов мороза.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура днем в столице будет колебаться от +3 до +5, а ночью термометры покажут от -1 до -3 градусов. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.