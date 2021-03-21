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В Карпатах сегодня могут сойти лавины

Новина українською → Карпаты, Воскресенье 21 марта 2021 08:16
В Карпатах сегодня могут сойти лавины Фото: спасатели в Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах сегодня, 21 марта, возможен сход лавин. В горах будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность.

Об этом предупредила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Лавины могут сойти в горах на территории Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Сегодня в этих областях прогнозируют до +7 градусов тепла.

Синоптики объявили третий уровень снеголавинной опасности.

Напомним, 11 марта в Карпатах сошла большая лавина. Сход лавины произошел на территории Национального природного парка "Синевир".

Кроме того, вчера Карпаты засыпало снегом. Например, на горе Поп Иван слой снежного покрова достигал 20 сантиметров.

Накануне снегопад накрыл и Киев, из-за чего на некоторых улицах столицы образовались пробки.

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