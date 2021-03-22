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Захід та північ засипатиме снігом: прогноз на сьогодні

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 08:00
Захід та північ засипатиме снігом: прогноз на сьогодні Фото: прибирання снігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 22 березня, буде зимовою у північних та західних областях. У решті областей сьогодні очікується суха та переважно тепла погода.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Сьогодні мокрий сніг з дощем прогнозують у всіх західних, а також Чернігівській. Сумській, та Київській областях. В Одеській області та в окупованому Криму вдень можлива злива.

Температура повітря вдень по Україні коливатиметься від +4 до +7, а вночі прогнозують від -1 до -5 градусів морозу.

Захід та північ засипатиме снігом: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні також прогнозують мокрий сніг з дощем. Температура вдень у столиці коливатиметься від +3 до +5, а вночі термометри покажуть від -1 до -3 градусів. Очікується північно-західний вітер, 5-10 метрів на секунду.

Захід та північ засипатиме снігом: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попереджали про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Вчора у трьох областях України було оголошено третій рівень небезпечності.

А Київ у неділю накривав сильній вітер. У столиці спостерігалися пориви вітру до 18 метрів на секунду.

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