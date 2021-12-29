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Запад опасается разрушительных кибератак от России, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Россия может начать разрушительные кибератаки на Запад из-за разногласий в отношении Украины и НАТО. Такое предположение высказали военные эксперты в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror.

Как известно, западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией и требуют от Кремля убрать свои войска от границ. Россия же, в свою очередь, требует от НАТО не расширяться за счет Украины.

Ситуация усложняется и тем, что в этом году самолеты НАТО почти 300 раз сталкивались с самолетами Москвы.

замышляет кибервойну против Украины и Запада, таким образом начав против них гибридную войну. Имя офицера издание не называет.

Напомним, что Великобритания уже объявила Россию враждебной страной. Там от РФ ожидают кибератак, шпионажа и дезинформации.

Ранее сообщалось, что РФ готовит крупные кибератаки на Украину. Западные страны пытаются нашей стране справиться с этой проблемой.

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