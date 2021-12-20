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США продолжают наблюдать наращивание военных России у границы Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Понедельник 20 декабря 2021 23:28
США продолжают наблюдать наращивание военных России у границы Украины, - Пентагон Фото: прессекретарь Минобороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США продолжают наблюдать значительное наращивание Россией войск возле границы с Украиной. Американские военные продолжат полеты над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Все еще сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной", - сказал Кирби, добавив, что США продолжат следить за ситуацией и будут выражать обеспокоенность.

Представитель Пентагона также уточнил, что США продолжат полеты над Черным морем, поскольку - это часть международных вод.

"Мы продолжим летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - подчеркнул Кирби.

Напомним, накануне газета New York Times сообщила о подготовке Россией масштабных кибератак против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины.

Отметим, Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину из-за угрозы вторжения России.

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