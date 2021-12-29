Захід побоюється руйнівних кібератак від Росії, - ЗМІ

Росія може почати руйнівні кібератаки на захід через розбіжності щодо України та НАТО. Таке припущення висловили військові експерти у Великій Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.
Як відомо, західні країни підтримують Україну в конфлікті з Росією і вимагають від Кремля прибрати свої війська від кордонів. Росія ж, своєю чергою, вимагає від НАТО не розширюватися за рахунок України.
Ситуація ускладнюється і тим, що цього року літаки НАТО майже 300 разів стикалися з літаками Москви.
замишляє кібервійну проти України та Заходу, таким чином почавши проти них гібридну війну. Ім'я офіцера видання не називає.
Нагадаємо, що Великобританія вже оголосила Росію ворожою країною. Там від РФ очікують кібератак, шпигунства та дезінформації.
Раніше повідомлялося, що РФ готує великі кібератаки на Україну. Західні країни намагаються нашій країні впоратися з цією проблемою.