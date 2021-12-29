Захід побоюється руйнівних кібератак від Росії, - ЗМІ

Як відомо, західні країни підтримують Україну в конфлікті з Росією і вимагають від Кремля прибрати свої війська від кордонів. Росія ж, своєю чергою, вимагає від НАТО не розширюватися за рахунок України.

Ситуація ускладнюється і тим, що цього року літаки НАТО майже 300 разів стикалися з літаками Москви.

замишляє кібервійну проти України та Заходу, таким чином почавши проти них гібридну війну. Ім'я офіцера видання не називає.