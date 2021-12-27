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Британия отнесла Россию к враждебным государствам

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Лондон, Понедельник 27 декабря 2021 03:59
Британия отнесла Россию к враждебным государствам Фото: Британия отнесла Россию к враждебным государствам (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые враждебно настроенные по отношению к Соединенному Королевству государства. Хайндс отнес к таким странам Россию, Китай и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph посольства Великобритании в Москве.

Издание, поясняя список стран министра, перечислило следующие угрозы для Великобритании: наличие шпионов и военных в состоянии готовности, проведение кибератак и кампаний по дезинформации.

"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов. Трудно дать исчерпывающий список", - объяснил он свой выбор.

Следующая в списке враждебных государств шла Северная Корея.

Напомним, ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что вероятность полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину довольно мала.

Сегодня президент России Владимир Путин назвал условие ненападения на Украину.

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