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Может ли Запад начать говорить о компромиссах с Россией: ответ Зеленского и Джонсона

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Проведение мирных переговоров Украины с Россией на данный момент стало бы катастрофой для всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в Киеве на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Позиция Джонсона

Он отметил, что люди всегда говорят о риске распада Запада, о разрушении его единства. После посещения саммита G7 и саммита НАТО Джонсон уверен, что сейчас единство Запада является непревзойденным и, по его мнению, оно будет сохраняться.

"Есть определенная логика в той позиции, в которой мы оказались, потому что сейчас нет переговоров, нет предложений. Путин не предлагает переговоры, и даже если бы было такое предложение, я не вижу при каких обстоятельствах украинцы бы согласились на эти переговоры. Учитывая агрессию, тиранию, которая происходит в Украине, подобные переговоры были бы катастрофой для всего мира", - сказал Джонсон.

Премьер Британии сказал, что Запад должен избавиться от зависимости от российского газа. По его мнению, это будет огромным геополитическим изменением для Европы и катастрофой для Путина.

Он также отметил, что позиция Путина со временем ослабевает.

"Да, будут сложные месяцы, да, мы должны продолжать объяснять населению, почему наступили сложные времена, но мы преодолеем их, и мы одолеем их в единстве", - добавил Джонсон.

Позиция Зеленского

"Крепость в мире зависит прежде всего от нас, от нашей крепости. Прочность нашего государства в самом начале вторжения продемонстрировала всему миру как это - быть объединенными. Этот сигнал самый главный и его нельзя потерять", - ответил президент.

Напомним, премьер Британии считает, что сейчас не время начинать переговоры с Россией, ведь власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

Кроме того, Джонсон считает, что в случае победы России ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

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Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонУкраинаВеликобритания