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Чи може Захід почати говорити про компроміси з Росією: відповідь Зеленського і Джонсона

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Британії Борис Джонсон (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Проведення мирних переговорів України з Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на брифінгу у Києві на питання кореспондента РБК-Україна.

Позиція Джонсона

Він зазначив, що люди завжди кажуть про ризик розпаду Заходу, про руйнування його єдності. Після відвідування саміту G7 та саміту НАТО Джонсон впевнений, що зараз єдність Заходу є неперевершеною і, на його думку, вона буде зберігатися.

"Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. Путін не пропонує переговори, і навіть якби була така пропозиція, я не бачу за яких обставин українці б погодилися на ці перемовини. З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу", - сказав Джонсон.

Прем'єр Британії сказав, що Захід має позбавитися від залежності від російського газу. На його думку, це буде величезною геополітичною зміною для Європи і катастрофою для Путіна.

Він також зазначив, що позиція Путіна з часом слабшає.

"Так, будуть складні місяці, так, ми маємо продовжувати пояснювати населенню, чому настали складні часи, але ми здолаємо їх, і ми здолаємо їх у єдності", - додав Джонсон.

Позиція Зеленського

"Міцність у світі залежить перш за все від нас, від нашою міцності. Міцність нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові як це - бути об'єднаними. Цей сигнал найголовніший і його не можна втратити", - відповів президент.

Нагадаємо, прем'єр Британії вважає, що зараз не час починати переговори з Росією, адже влада країни-агрессора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

Окрім того, Джонсон вважає, що у разі перемоги Росії жодна країна не буде почуватися в безпеці.

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