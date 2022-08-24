Чи може Захід почати говорити про компроміси з Росією: відповідь Зеленського і Джонсона

Позиція Джонсона

Він зазначив, що люди завжди кажуть про ризик розпаду Заходу, про руйнування його єдності. Після відвідування саміту G7 та саміту НАТО Джонсон впевнений, що зараз єдність Заходу є неперевершеною і, на його думку, вона буде зберігатися.

"Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. Путін не пропонує переговори, і навіть якби була така пропозиція, я не бачу за яких обставин українці б погодилися на ці перемовини. З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу", - сказав Джонсон.

Прем'єр Британії сказав, що Захід має позбавитися від залежності від російського газу. На його думку, це буде величезною геополітичною зміною для Європи і катастрофою для Путіна.

Він також зазначив, що позиція Путіна з часом слабшає.

"Так, будуть складні місяці, так, ми маємо продовжувати пояснювати населенню, чому настали складні часи, але ми здолаємо їх, і ми здолаємо їх у єдності", - додав Джонсон.

Позиція Зеленського

"Міцність у світі залежить перш за все від нас, від нашою міцності. Міцність нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові як це - бути об'єднаними. Цей сигнал найголовніший і його не можна втратити", - відповів президент.