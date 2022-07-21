Запад допускает, что Россия попытается захватить Одессу в 2023, - Foreign Policy

Западные официальные лица допускают, что Российская Федерация в 2023 году может попытаться захватить Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
Издание со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника, который ознакомился с данными разведки, отмечает, что Россия может решиться на новое крупное наступление на Украину в начале следующего года. В том числе захватить Одессу и юго-западное побережье страны.
"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать не только оборудование, но и людей - свежих людей, хорошо обученных людей - чтобы попытаться пережить это", - отметил он.
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что война России против Украины имеет большие шансы превратиться в затяжной конфликт.
По данным американского ЦРУ, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла не менее 15 тысяч военных убитыми. Это более чем в два раза меньше данных украинской стороны.
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