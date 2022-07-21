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Захід допускає, що Росія спробує захопити Одесу в 2023, - Foreign Policy

Фото: Одеса може стати метою Росії в 2023 році (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Західні офіційні особи припускають, що Російська Федерація в 2023 році може спробувати захопити Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Видання з посиланням на високопоставленого західного чиновника, який ознайомився з даними розвідки, зазначає, що Росія може зважитися на новий великий наступ на Україну на початку наступного року. У тому числі захопити Одесу і південно-західне узбережжя країни.

"Передбачається, що в наступному році Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним наступом Росії. І ми повинні зробити все можливе, щоб дати не тільки обладнання, а й людей - свіжих людей, добре навчених людей - щоб спробувати пережити це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що війна Росії проти України має великі шанси перетворитися на затяжний конфлікт.

За даними американського ЦРУ, з початку вторгнення в Україну російська армія втратила не менше 15 тисяч військових убитими. Це більш ніж в два рази менше даних української сторони.

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ОдесаВійна Росії проти України