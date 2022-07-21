Захід допускає, що Росія спробує захопити Одесу в 2023, - Foreign Policy

Видання з посиланням на високопоставленого західного чиновника, який ознайомився з даними розвідки, зазначає, що Росія може зважитися на новий великий наступ на Україну на початку наступного року. У тому числі захопити Одесу і південно-західне узбережжя країни.

"Передбачається, що в наступному році Україна може зіткнутися з ще одним дуже серйозним наступом Росії. І ми повинні зробити все можливе, щоб дати не тільки обладнання, а й людей - свіжих людей, добре навчених людей - щоб спробувати пережити це", - зазначив він.