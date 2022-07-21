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В ЦРУ назвали потери российской армии в войне против Украины

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 21 июля 2022 03:24
В ЦРУ назвали потери российской армии в войне против Украины Фото: В ЦРУ назвали потери российской армии в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине на данный момент превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери весьма значительны", — заявил Бернс на Форуме по безопасности в Аспене.

Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 200 оккупантов.

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