В ЦРУ назвали потери российской армии в войне против Украины

По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине на данный момент превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери весьма значительны", — заявил Бернс на Форуме по безопасности в Аспене.

Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты.