Запад должен объединиться и применить санкции, чтобы Россия заплатила высокую цену, - Брок

"Я поздравляю вас из Германии. Я всем сердцем с вами в столь сложной ситуации. И я надеюсь, что совместными усилиями мы справимся против нападения России. За вами стоит весь Запад, который будет применять санкции против агрессивной России, чтобы Россия заплатила высокую цену. Если бы мы все вместе встали и сказали: "Цена так велика для тебя, президент Путин", - тогда удалось бы помешать вторжению. Есть ли причина, почему Путин делает так, как он делает? Он вас боится! Не военных Украины. Путин знает точно, что Украина не станет нападать на Россию. Путин точно знает, что НАТО не будет нападать на России. Путин боится, что не сможет смотреть молодым людям в глаза, которые провозглашают свободу, которые хотят иметь западную модель демократии и строить европейскую экономику. Если эта модель будет успешной, у него нет шанса применить свою модель для России. Нет никакого улучшения, таким образом Путин теряет нацию", - заявил Брок.

Он отметил, что Киев является примером европейского развития города, и пожелал успехов Виталию Кличко.

"Летом Путин дал четко понять, что он снова хочет стать великим царем и воссоздать этот колониальный союз. Современный мир говорит "Нет!". Люди в Украине решают, по какой модели они хотят жить. С кем они хотят работать. Суверенитет наций не имеет границ. Не имеет объяснения и основания, почему суверенитет Украины не может быть обеспечен. Понятно только, что мы не имеем права разрушить европейскую модель. Поэтому, Виталий, успехов в дальнейшей работе. Когда я приезжаю в Киев и вижу этот замечательный город и его развитие. Если сравнивать то время, когда ты являешься мэром, с прошлым, то хочется тебя поздравить. Потому что ты даешь такой хороший пример", - подытожил Брок.

Видеообращения к "УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также президент Европарламента в 2007-2009 годах Ганс-Герт Петтеринг, председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, вице-президент Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте Раса Юкнявичене и другие.