Захід має об’єднатись і застосувати санкції, щоб Росія заплатила високу ціну, - Брок

"Я вітаю Вас з Німеччини. Я усім серцем з вами в такій складній ситуації. І я сподіваюсь, що спільними зусиллями ми впораємося проти нападу Росії. За вами стоїть увесь Захід, який буде застосувати санкції проти агресивної Росії, щоб Росія заплатила високу ціну. Якби ми всі разом встали та сказали: "Ціна така велика для тебе, президенте Путін", - тоді вдалося б завадити вторгненню. Чи є причина, чому Путін робить так, як він робить? Він вас боїться! Не військових України. Путін знає точно, що Україна не стане нападати на Росію. Путін знає точно, що НАТО не буде нападати на Росії. Путін боїться, що не зможе дивитися молодим людям у вічі, які проголошують свободу, які хочуть мати західну модель демократії та будувати європейську економіку. Якщо ця модель буде успішною, в нього немає шансу застосувати свою модель для Росії. Немає жодного покращення, таким чином Путін втрачає націю", - заявив Брок.

Він наголосив на тому, що Київ є прикладом європейського розвитку міста, і побажав успіхів Віталію Кличку.

"Влітку Путін дав чітко зрозуміти, що він знову хоче стати великим царем і відтворити цей колоніальний союз. Сучасний світ каже "НІ!". Люди в Україні вирішують, за якою моделлю вони хочуть жити. З ким вони хочуть працювати. Суверенітет націй не має кордонів. Не має пояснення та підстави, чому суверенітет України не може бути забезпечено. Зрозуміло лише, що ми не маємо права зруйнувати європейську модель. Тому, Віталій, успіхів у подальшій роботі. Коли я приїжджаю до Києва та бачу це чудове місто та його розвиток. Якщо порівнювати той час, коли ти є мером, з минулим, то хочеться тебе привітати. Тому що ти даєш такий гарний приклад", - підсумував Брок.

Відеозвернення до "УДАРу Віталія Кличка" з нагоди з’їзду надіслали також президент Європарламенту у 2007-2009 роках Ганс-Герт Петтерінг, голова Європейської ради 2014-2019 років Дональд Туск, діючий федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, віце-президент Європейської народної партії (EPP) у Європарламенті Раса Юкнявічене та інші.