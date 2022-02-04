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"УДАР" Кличко выдвинул кандидатом по 206 округу Ломако

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 17:14
"УДАР" Кличко выдвинул кандидатом по 206 округу Ломако Фото: "УДАР" Кличко выдвинул кандидатом по 206-му округу Александра Ломако (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

"Это испытание для всей партии. Мы должны продемонстрировать командную игру, сплоченность и поддержку нашего кандидата. Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии "УДАР" на Черниговщине стоит вся наша команда. Наш кандидат - председатель Черниговской областной организации партии "УДАР", секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он достойно представляет интересы громады на Черниговщине и, уверен, будет достойно представлять интересы Черниговщины в Верховной раде", - отметил Виталий Кличко.

Глава Черниговской организации партии отметил, что выборы на 206 округе являются возможностью для партии показать результат работы.

Лозунг "Сделаем Украину сильной" - это не просто слова, я вижу в них смысл того, что люди должны иметь возможность надежно опираться на власть, а власть должна принимать адекватные решения. Создавать условия для развития предпринимательства, обеспечить гражданам безопасность, справедливость, социальные гарантии. Выборы по 206-му округу - это не только выборы представителя Черниговщины в парламенте и оценка людьми работы центральной власти. Это и возможность для нашей партии. Показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать", - сказал Александр Ломако.

Председатель Черниговской областной организации "УДАРа Виталия Кличко" отметил, что команда готова к возможным злоупотреблениям.

"Наши оппоненты готовы переступить моральные принципы и прибегнуть к грязным методам в борьбе за статус народных депутатов. Мы готовы к такому развитию событий. Главным ответом на грязные технологии я вижу общение с людьми и донесение до них правдивой позиции о нашей команде и плане действий", - подытожил Ломако.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что беспрецедентное давление на городскую власть не заставит его отказаться от поддержки Ломако и "УДАРа".

"Офис президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. Слуги хотят, чтобы их "смотрящий" защищал их интересы на Черниговщине. А мы хотим, чтобы представитель Черниговщины защищал интересы громады в Раде. Я уже говорил и повторю сейчас: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову. И именно поэтому поддерживаю кандидатуру Александра Ломако, который будет поступать так же", - сказал Атрошенко.

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.

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Виталий Кличко
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