Порошенко призвал к единству все демократические силы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика во время выступления на съезде партии "УДАР".

"И если сейчас весь мир объединился, если под лидерством наших партнеров мы объединились, почему Украина внутри не объединена? От нас ждут усиление государства", - подчеркивает Петр Порошенко.

По словам политика, сейчас ключевым приоритетом должна стать поддержка безопасности.

"И именно поэтому наша фракция настаивает вместе с нашими партнерами по демократической коалиции на внеочередном заседании парламента для того, что были внесены необходимые изменения в бюджет и резко увеличено финансирование Вооруженных сил Украины - относительно увеличения денежного обеспечения, по поддержке территориальных общин включительно с Киевской общиной для финансового обеспечения и совместного финансирования территориальной обороны. Как и увеличение Государственного оборонного заказа, и создание стратегических резервов, и сотрудничество с международными партнерами. Ведь это кратчайший путь к миру. Именно так мы можем сохранить мир, не дав Путину напасть", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил "УДАР" за мощную поддержку территориальной обороны в городе Киеве.

"Мы - государственники. И мы понимаем, что в условиях такой внешней угрозы мы все должны унять политические амбиции, политические страсти, уменьшить градус внутриполитического противостояния и объединиться для защиты государства. Мы способны это сделать", - резюмирует Порошенко.