Юкнявичене во время съезда "УДАРа": без свободы Украины не будет свободы у всей Европы
Европа - это больше, чем просто ЕС. И Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без свободы Украины не будет свободы во всей Европе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте Расы Юкнявичене в видеообращении к делегатам съезда "УДАР Виталия Кличко".
"Европа - это больше, чем просто ЕС. Наше поколение должно завершить начатую работу по объединению демократии, преодолению диктатур в Европе, противостоянию попыткам снова и снова размежевать карты государств. Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без вашей силы мы не добьемся успеха. Без вашей свободы не будет свободы у всей Европы", - подчеркнула Раса Юкнявичене.
Юкнявичене назвала партийцев "УДАРа" "лидерами Украины, которые пишут историю будущего демократической и единой Европы". И пожелала "УДАРу" и всей Украине настойчивости, ответственности и силы.
Видеообращение к "УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, многолетний глава Комитета Европарламента по иностранным делам Елмар Брок, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Тильман Кубан и другие.
Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.
Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.
Также на съезде по приглашению лидера "УДАРа" Виталия Кличко выступил бывший президент Украины Петр Порошенко.