Заочный арест: закон о регулировании процедуры завтра вступит в силу

Закон об урегулировании процедуры заочного ареста в Украине завтра вступит в силу. Он вступает в силу на следующий день после обнародования.

Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, нужно было объявить его в международный розыск. Однако Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

Этот документ расширяет перечень оснований для начала специального досудебного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

если подозреваемый объявлен в международный розыск;

если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

Закон гласит, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекс.