Заочний арешт: закон про регулювання процедури завтра набере чинності

Закон про врегулювання процедури заочного арешту в Україні завтра набере чинності. Він набирає чинності на наступний день після оприлюднення.

Раніше для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, потрібно було оголосити його в міжнародний розшук. Однак Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Цей документ розширює перелік підстав для початку спеціального досудового розслідування/провадження і заочного арешту підозрюваного, який ховається від покарання за межами України:

якщо підозрюваний оголошений у міжнародний розшук;

якщо підозрюваний безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду і перебуває на території Росії або на окупованих територіях України.

Закон говорить, що в разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.