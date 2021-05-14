Заочное судопроизводство: в Раде отрицают опасность злоупотреблений правоохранителями

Глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов отрицает, что правоохранители смогут злоупотреблять этим законом, чтобы судить заочно даже тех, кто находится в Украине.

"Положениями КПК установлена ​​обязанность прокурора или следователя доказать, что подозреваемый скрывается за пределами Украины или на оккупированных территориях или в России с целью уклонения от уголовной ответственности. Иначе следственный судья откажет в проведении специального досудебного расследования", - пояснил нардеп.

Он добавил, что закон определяет более 50 статей Уголовного процессуального кодекса, по которым можно привлечь преступника к уголовной ответственности "заочно".

Это касается преступлений против основ национальной безопасности, отдельных преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, служебных преступлений, преступлений против мира и безопасности человечества.