Процедуру заочного ареста урегулировали. Это нужно для рассмотрения в судах "дел Майдана"

В Украине окончательно урегулировали процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". В силу вступил соответствующий закон.

Закон вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого; вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого; основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

Прописано два основания для объявления розыска подозреваемого:

если местонахождение подозреваемого неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Разрешено рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Согласно документу, специальное досудебное расследование проводят на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:

на временно оккупированной территории;

в России;

и/или объявлен в международный розыск.

При этом судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.