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Процедуру заочного ареста урегулировали. Это нужно для рассмотрения в судах "дел Майдана"

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Украина, Пятница 14 мая 2021 08:15
Процедуру заочного ареста урегулировали. Это нужно для рассмотрения в судах "дел Майдана" Фото: в Украине урегулировали процедуру заочного ареста (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине окончательно урегулировали процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". В силу вступил соответствующий закон.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого; вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого; основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

Прописано два основания для объявления розыска подозреваемого:

  • если местонахождение подозреваемого неизвестно;
  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Разрешено рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.

Согласно документу, специальное досудебное расследование проводят на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:

  • на временно оккупированной территории;
  • в России;
  • и/или объявлен в международный розыск.

При этом судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.

В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, ранее закон подписал президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Верховна рада одобрила документ во втором чтении 27 апреля. Он необходим для рассмотрения в судах "дел Майдана".

До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что этот закон могут применить против них самих.

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