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Заочное судопроизводство: в Раде отрицают опасность злоупотреблений правоохранителями

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Украина, Пятница 14 мая 2021 13:57
Заочное судопроизводство: в Раде отрицают опасность злоупотреблений правоохранителями Фото: в Раде заверили, что злоупотреблений правоохранителей при заочном судопроизводстве не будет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сегодня в Украине вступил в силу закон о процедуре заочного ареста и судопроизводства для рассмотрения в судах "дел Майдана". В Верховной раде уверяют, что злоупотреблений со стороны правоохранителей не будет.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов отрицает, что правоохранители смогут злоупотреблять этим законом, чтобы судить заочно даже тех, кто находится в Украине.

"Положениями КПК установлена ​​обязанность прокурора или следователя доказать, что подозреваемый скрывается за пределами Украины или на оккупированных территориях или в России с целью уклонения от уголовной ответственности. Иначе следственный судья откажет в проведении специального досудебного расследования", - пояснил нардеп.

Он добавил, что закон определяет более 50 статей Уголовного процессуального кодекса, по которым можно привлечь преступника к уголовной ответственности "заочно".

Это касается преступлений против основ национальной безопасности, отдельных преступлений против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, служебных преступлений, преступлений против мира и безопасности человечества.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении 27 апреля. Он необходим для рассмотрения в судах "дел Майдана".

До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что документ смогут применить против них самих.

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